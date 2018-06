WM 2018 Gruppe E: Serbien 1, Costa Rica 0

Serbien hat bei der Fußball-WM in Russland den ersten Sieg eingefahren. In der Gruppe E siegten die serbischen Kicker am Nachmittag in Samara mit 1:0 gegen Costa Rica. Das einzige Tor in der neu erbauten Kosmos-Arena in einer mäßigen Partie erzielte Aleksandar Kolarov in der 56. Minute mit einem direkten Freistoß aus gut 25 Metern.

Am Abend geht es in dieser Gruppe mit dem zweiten Spiel weiter. In Rostow am Don fordert die Schweiz den fünffachen Fußball-Weltmeister Brasilien mit Superstar Neymar. Anpfiff des Spiels ist um 20 Uhr. Die Begegnung wird im „Zweiten“ live übertragen.