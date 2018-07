WM 2018: Gastgeber Russland will ins Viertelfinale

Frankreich und Uruguay haben es bereits geschafft – den Einzug ins Viertelfinale bei der Fußball-WM in Russland. Heute möchte der Gastgeber nachziehen. Die russische Auswahl von Trainer Stanislaw Tschertschessow spielt am Sonntagmittag (01. Juli) gegen Spanien. Das Spiel zwischen der Sbornaja und dem Weltmeister von 2010 wird um 16 Uhr in Moskau angepfiffen.

Im zweiten Achtelfinalspiel am heutigen Sonntag treffen am Abend Kroatien und Dänemark aufeinander. Das Spiel findet in Nischni Nowgorod um 20 Uhr statt. Beide Achtelfinals werden im „Zweiten“ live übertragen.