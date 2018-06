WM 2018: Gastgeber Russland im Achtelfinale

Bei der Fußball-WM in Russland hat der Gastgeber in Sankt Petersburg am Abend gegen Ägypten vollauf verdient mit 3:1 gewonnen und sich damit ein Ticket fürs Achtelfinale gesichert. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte ein Eigentor von Ahmed Fathi (47. Minute) die Russen in Führung.

Nach Treffern von Denis Cheryshev (59.) und Artem Dzyuba (62. Minute) war der Sieg gegen insgesamt harmlose Ägypter schon fast perfekt. Ein durch Mohamed Salah in der 73. Minute verwandelter Foulelfmeter brachte den „Pharaonen“ einen Ehrentreffer vor knapp 70.000 Zuschauern.

Ob Russland als Gruppenerster oder Gruppenzweiter weiterkommt, steht aber noch nicht fest. Ägypten ist sicher nach der Vorrunde ausgeschieden. In der WM-Gruppe A spielen am Mittwoch Uruguay und Saudi-Arabien gegeneinander.