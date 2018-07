WM 2018: England und Schweden unter den besten Acht

England siegt im Elfmeterschießen gegen Kolumbien – Schweden wartet nach Sieg gegen die Schweiz im Viertelfinale auf die „Three Lions“.

England gewinnt gegen Kolumbien im Elfmeterschießen

Bei der Fußball-WM in Russland hat England das letzte WM-Achtelfinale gegen Kolumbien mit 4:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 Minuten wie auch nach der Verlängerung stand es 1:1.

Nach einer langweiligen ersten Hälfte schoss Harry Kane die Briten in der 57. per Foulelfmeter in Führung. Unterdessen wurde die Partie ruppig und es hagelte Gelbe Karten, insbesondere für die Kolumbianer, die aber in der 93. Minute schließlich durch Yerry Mina ausglichen. England steht damit im WM-Viertelfinale am 7. Juli in Samara und trifft dort auf die Schweden, die am Nachmittag gegen die Schweiz gewonnen hatten.

Schweden wirft die Schweiz raus

Bei der Fußball-WM in Russland hat Schweden das vorletzte Achtelfinale gegen die Schweiz mit 1:0 gewonnen. Der bei RB Leipzig unter Vertrag stehende Emil Forsberg schoss für die Skandinavier in der 66. Minute den entscheidenden Siegtreffer.

Die Schweizer hatten über die ganzen 90 Minuten nur zwei richtige Chancen – die Niederlage war daher verdient. In der Nachspielzeit musste der Schweizer Michael Lang mit Rot vom Platz. Die Schweden stehen damit im Viertelfinale und werden am 7. Juli in Samara auf England treffen.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Nachdem nun alle Achtelfinals gespielt sind, ist die nächsten zwei Tage bei der Fußball-WM zunächst Spielpause, bevor die Viertelfinals beginnen. Am Freitag geht es los mit den Partien Uruguay-Frankreich und Brasilien-Belgien. Am Samstag folgt das Spiel Russland-Kroatien und schließlich England-Schweden. Die Halbfinals sind dann am Dienstag und Mittwoch, das Spiel um Platz drei am Samstag und das WM-Finale am Sonntag.