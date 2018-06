WM 2018: DFB-Auftakt-Pleite gegen Mexiko

WM-Auftaktpleite für den amtierenden Weltmeister Deutschland – DFB-Auswahl unterliegt Mexiko mit 0:1.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage ins WM-Turnier in Russland gestartet. Der Titelverteidiger unterlag vor 78.000 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion der Auswahl von Mexiko verdient mit 0:1. Dem Mexikaner Hirving Lozano gelang nach sehenswerter Vorbereitung in der 35. Minute der einzige Treffer des Spiels.

Mit Spielbeginn hatten die Kicker der „El Tri“ mehr und bessere Chancen. Die deutsche Elf wirkte oft zu sorglos und ließ einen mexikanischen Konter nach dem anderen zu. Das Tor für Mexiko zehn Minuten vor dem Pausentee war die logische Schlussfolgerung.

Die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit war praktisch ein Abbild der ersten Hälfte. Der in der 60. Minute für Sami Khedira eingewechselte Marco Reus konnte das Tempo von Jogi Löws Kickern dann immerhin deutlich erhöhen. „Die Mannschaft“ spielte sichtbar besser und mit mehr Druck, Mexiko agierte jetzt passiver und etwas müder – der Ausgleichstreffer blieb aber aus.

Damit ist Deutschland in WM-Gruppe F vorerst auf dem letzten Platz, Mexiko erster. Die anderen beiden Gruppenteilnehmer, Schweden und Südkorea, absolvieren ihr erstes Spiel am Montagnachmittag um 14 Uhr. Im zweiten Spiel der Gruppe F trifft Deutschland am kommenden Samstag (23.06.) in Sotschi auf Schweden. Das letzte Gruppenspiel bestreitet Deutschland dann vier Tage später am Mittwoch, den 27. Juni gegen Südkorea.