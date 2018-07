WM 2018 Achtelfinale: Heute Brasilien gegen Mexiko, Belgien gegen Japan

In Russland geht bei der Fußball-WM 2018 der Kampf um den Viertelfinaleinzug weiter. Heute stehen zwei Achtelfinals auf dem Spielplan. Brasilien, Mexiko, Belgien und Japan wollen weiterkommen.

Bei der Fußball-WM in Russland findet am heutigen Montag, den 2. Juli 2018, die fünfte und sechste Achtelfinal-Paarung statt. Um 16 Uhr spielen in Samara Rekord-Weltmeister Brasilien und Mexiko gegeneinander.

In Rostow spielt dann am Abend Geheimfavorit Belgien gegen Japan. Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen. Beide Spiele werden live im Zweiten übertragen.

Vier Teams haben bereits die Tickets für die Viertelfinals gebucht. Am Samstag zogen bereits Frankreich und Uruguay, am Sonntag Gastgeber Russland und Kroatien in die Runde der besten Acht ein.