WM 2018: Brasilien und Belgien im Viertelfinale

Fußball-Weltmeisterschaft in Russland – Achtelfinalespiele vom Montag: Brasilien wirft Mexiko raus und erreicht die nächste Runde, Belgien zieht nach einem Last-Minute-Sieg gegen Japan ins Viertelfinale ein.

Belgien siegt gegen Japan

Belgien hat das WM-Achtelfinale gegen Japan mit 3:2 gewonnen. Nachdem die erste Halbzeit zwar unterhaltsam aber dennoch torlos geblieben war, ging es in der zweiten Hälfte zur Sache. Die Japaner gingen sogar durch einen Doppelschlag von Genki Haraguchi (48.) und Takashi Inui (52. Minute) zunächst deutlich in Führung, die Belgier glichen durch Jan Vertonghen (69.) und Marouane Fellaini (74. Minute) aus.

In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Belgiens Nacer Chadli dann für die Entscheidung in letzter Sekunde. Damit steht Belgien im WM-Viertelfinale und trifft dort am Freitag auf die Brasilianer.

Brasilien gewinnt gegen Mexiko

Bei der Fußball-WM in Russland hat Brasilien das Achtelfinale gegen Mexiko mit 2:0 gewonnen. Neymar schoss in der 51. Minute den ersten Treffer und bereitete den zweiten vor, der erst kurz vorher eingewechselte Roberto Firmino schoss den Ball in der 88. Minute ins mexikanische Tor.

Dabei war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Gegen Ende wurde Mexiko mutiger und war viel im Ballbesitz, die Brasilianer zeigten aber diszipliniert ihre Verteidigerqualitäten. Damit steht Brasilien am Freitag im Viertelfinale und trifft dort nun auf den Geheimfavoriten Belgien.