Bei der Fußball-WM in Russland hat sich Belgien nach einem 1:0-Sieg gegen England Platz eins in Gruppe G gesichert. Mit dem Gruppensieg bestreiten die Belgier ihr Achtelfinalspiel am Montag in Rostow gegen Japan.

England spielt als Gruppenzweiter am Dienstag in Moskau im Achtelfinale gegen Kolumbien. Sowohl für die englische als auch für die belgische Auswahl stand der Einzug in die K.o.-Phase schon vor dem letzten Spiel fest.