WM 2018: Auftakt-Pleiten für Kolumbien und Polen

Mit Auftakt-Pleiten für Kolumbien und Polen in der Gruppe H ist der erste Spieltag in den Vorrundengruppen bei der Fußball-WM 2018 am Dienstag zu Ende gegangen. Japan siegte am Nachmittag in Saransk gegen Kolumbien mit 2:1. Shinji Kagawa hatte die Asiaten in der 6. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, Kolumbiens Carlos Sanchez musste zuvor mit der ersten roten Karte bei diesem Turnier wegen Handspiels vom Platz. Kolumbien konnte dennoch in der 39. Minute durch Juan Quintero ausgleichen. In der 73. Minute brachte Yuya Osako Japan dann erneut in Führung.

Im zweiten Spiel der Gruppe H hat die Mannschaft aus dem Senegal in Moskau überraschend gegen Polen mit 2:1 gewonnen – und das ohne wesentliche Eigenleistung. Polens Thiago Cionek schenkte den Afrikanern in der 38. Minute per Eigentor den ersten Treffer, und auch beim 2:0 durch Mbaye Niang (61. Minute) lieferte die polnische Abwehr die Vorlage. Der Senegalese kam nach einer Verletzung gerade rechtzeitig zu einem missglückten Rückpass wieder ins Spiel.

In der Tabelle von WM-Gruppe H teilt sich damit Senegal mit Japan Rang eins. Es folgen ebenfalls punkt- und torgleich die Verlierer der heutigen Partien: Kolumbien und Polen.