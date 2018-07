WM 2018: Argentinier Pitana pfeift Finale

Nach dem Eröffnungsspiel wird der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018 am Sonntag im Luschniki-Stadion zwischen Frankreich und Kroatien leiten. Das gab das Schiedsrichter-Komitee der FIFA bekannt.

Der 43-jähriger Sportlehrer hat bei der WM in Russland bereits vier Spiele geleitet. Darunter hat der Schiri mit stets akuraten Seitenscheitel auch schon Spiele mit den beiden Finalisten gepfiffen (Kroatien vs. Dänemark und Frankreich vs. Uruguay).