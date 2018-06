WM 2018 Achtelfinale: Erste Spiele stehen fest

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stehen die ersten Achtelfinalpartien fest. Spanien hat sich den ersten Platz in der Vorrunde in Gruppe B gesichert und trifft am Sonntag (1. Juli) auf den Zweiten der Gruppe A Gastgeber Russland. Die Partie findet im Olympiastadion Luschniki in Moskau statt und wird um 16 Uhr angepfiffen.

Bereits am Samstagabend (30. Juni) treffen der Erste der Gruppe A, Uruguay und der Zweite der Gruppe B, Portugal in der Runde der besten 16 aufeinander. Das Spiel findet in Sotschi statt. Anpiff der Partie ist um 20 Uhr.