Wird Nahles am Dienstag SPD-Chefin?

Offenbar schneller Macht-Wechsel bei der SPD geplant: Der Wechsel an der Spitze der Sozialdemokraten soll schneller über die Bühne gehen als geplant. Laut diverser Medienberichten soll bereits Anfang nächster Woche Fraktionschefin Andrea Nahles den Posten von „Noch“-SPD-Chef Martin Schulz kommissarisch übernehmen. Dies soll in der SPD-Präsidiumssitzung am kommenden Dienstag, den 13. Februar 2018, geschehen.

Der derzeitige SPD-Vorsitzende Schulz hatte vor wenigen Tagen seinen Rücktritt angekündigt. Der Wechsel in der SPD-Führung war eigentlich für Anfang März angekündigt.