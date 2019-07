Wimbledon: Simona Halep triumphiert erstmals

Tennis-Spielerin Simona Halep hat das Tennis-Damen-Finale in Wimbledon gegen Serena Williams gewonnen. Die Rumänin besiegte in unter einer Stunde Spielzeit die US-Amerikanerin klar in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2. Für die 27-jährige Halep ist es der erste Wimbledon-Sieg und zugleich der zweite Major-Triumph in ihrer Karriere.

Williams verpasste hingegen bei ihrer elften Final-Teilnahme beim Rasenklassiker ihren 24. Grand-Slam-Titel. Damit fehlt der 37-jährigen US-Amerikanerin weiterhin ein Triumph, um mit der bisherigen Bestmarke von Margaret Court gleichzuziehen.