Angelique Kerber und Julia Görges stehen im Viertelfinale beim Tennisturnier in Wimbledon. Kerber gewann in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6 gegen die Schweizerin Belinda Bencic. Görges setzte sich ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic durch.

In der Runde der besten Acht trifft Görges nun auf die Niederländerin Kiki Bertens. Kerber muss gegen die Russin Darja Kassatkin oder Alison van Uytvanck aus Belgien um den Halbfinal-Einzug spielen.