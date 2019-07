Angelique Kerber ist mit einem Sieg im deutschen Duell gegen Tatjana Maria in Wimbledon gestartet. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin gewann am Dienstag ihr Auftaktspiel beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3.

Die Titelverteidigerin steht damit in Runde zwei des Grand-Slam-Klassikers in London. Da wartet nun die US-Amerikanerin Lauren Davis auf die Kielerin.