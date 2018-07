Wimbledon: Kerber im Endspiel, Görges raus

Deutschlands Tennis-Queen Angelique Kerber steht im Finale von Wimbledon. Die 30-Jährige besiegte im Halbfinale die Lettin Jelena Ostapenko glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 und steht damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Endspiel des Rasenturniers. Kerber hat damit im Finale am Samstag seit Steffi Graf als weitere Deutsche den Klassiker der Grand-Slam-Turniere zu gewinnen.

Aus einem rein deutschen Damen-Endspiel wird´s allerdings nichts. Julia Görges verlor ihr Halbfinalspiel gegen die US-Amerikanerin Serena Williams mit 2:6 und 4:6 und ist damit ausgeschieden. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels vor zwei Jahren – damals zog Kerber gegen Williams den Kürzeren.

Das Finale am Samstag wird auch im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt das Match live ab 14.45 Uhr MESZ.