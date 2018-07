Wimbledon: Kerber im Achtelfinale

Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ins Achtelfinale eingezogen. Die 30-Jährige gewann souverän dank starker Leistung gegen die Japanerin Naomi Osaka in zwei Sätzen. Nach rund einer Stunde siegte Kerber mit 6:2 und 6:4. Am Montag trifft Kerber in der Runde der besten 16 nun auf die Schweizerin Belinda Bencic.

Für den letzten deutschen Vertreter im Männer-Wettbewerb, Alexander Zverev, ist das berühmteste Rasenturnier der Welt hingegen gelaufen. Der 21-Jährige unterlag gegen den lettischen Tennisprofi Ernests Gulbis nach fünf Sätzen mit 6:7 (2:7), 6:4, 7:5, 3:6, 0:6.