Tennisspielerin Simona Halep steht beim Rasenklassiker in Wimbledon im Halbfinale. Die 27-jährige Rumänin gewann ihre Viertelfinal-Begegnung am Dienstag gegen die Chinesin Shuai Zhang in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:1 und steht damit in der Runde der besten Vier.