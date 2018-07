Wimbledon: Auch Julia Görges unter den besten Vier

Ein guter Tag für Deutschlands Tennisspielerinnen in Wimbledon: Nach Angelique Kerber hat es auch Julia Görges in die Runde der besten Vier geschafft. Die 29-Jährige gewann am späten Nachmittag ihr Viertelfinale gegen die Niederländerin Kiki Bertens.

Nach drei Sätzen siegte die Bad Oldesloerin 3:6, 7:5 und 6:1 gegen die Holländerin. Nächste Gegnerin ist nun im Semifinale die US-Amerikanerin Serena Williams, die ihr Viertelfinalmatch gegen die Italienerin Camila Giorgi ebenfalls in drei Sätzen gewann.