Willkommen 2020! Welt feiert neues Jahr

2020 hat begonnen – Deutschland feiert das neue Jahr. In Berlin bejubelten Hunderttausende mit einem farbenfrohen Feuerwerk den Start in die 20er-Jahre. Die Silvesterfeier am Brandenburger Tor verlief weitgehend friedlich. Die Polizei meldete bis Mitternacht nur vereinzelte Zwischenfälle.

Bereits zuvor wurde vor Wahrzeichen in vielen Weltstadt-Metropolen der Beginn des neuen Jahres meist mit einem enormen Feuerwerk begrüßt. In Shanghai wurde hingegen mit rund zweitausend Drohnen eine gigantische Lichtshow in den Himmel gezeichnet.

Bis alle Länder rund um den Globus 2020 begrüßt haben dauert es noch bis Mittwochmittag.