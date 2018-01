Willkommen 2018!

Prost Neujahr 2018! In vielen Teilen der Welt haben Milliarden Menschen das neue Jahr begrüßt. In Deutschland ist die größte Silvester-Party in Berlin am Brandenburger Tor gestiegen. Tanzend, singend aber auch innehaltend wurde auf der knapp zwei Kilometer langen Partymeile das neue Jahr willkommen geheißen. Neben Raketen und Böllern, begeisterte ein buntes Showprogramm Zehntausende. In der Hauptstadt und in anderen großen deutschen Städten sind die Silvester-Feiern weitgehend friedlich abgelaufen.

Bereits Stunden zuvor hatte in vielen anderen Teilen der Welt – unter anderem auch in Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten – das neue Jahr begonnen. Sydneys Hafenmetropole begeisterte einmal mehr Millionen mit einem Riesen-Feuerwerk – zu Land und auf dem Wasser. In Dubai liefen die Feierlichkeiten ohne Raketen ab, dafür gab es eine gigantische Wasser- und Lichtshow. Eine faszinierende Lasershow im Wüstenemirat, projiziert auf das höchste Gebäude der Welt – das Burj Khalifa – begeisterte minutenlang die Menschen zum Start ins Jahr 2018.

In New York wurde am Times Square mit dem traditionellen „Ball Drop“ das neue Jahr eingeläutet. Kurz zuvor hatte US-Popsängerin Mariah Carey ihren verpatzten Auftritt vom vergangenen Silvesterabend wett gemacht und eine perfekte Performance hingelegt. Gut eine Viertelstunde vor Mitternacht am Sonntagabend (Ortszeit) erschien die 47-Jährige Popdiva auf der Bühne und sang einige ihrer Hits wie beispielsweise „Hero“ und „Vision of Love“. Bald darauf zählten die New Yorker bei klirrender Kälte die 60 Sekunden bis Mitternacht, ehe sich von einem Hochhaus eine mehr als fünf Tonnen schwere Kristallkugel senkte und in der Millionenstadt den Beginn des neuen Jahres markierte.