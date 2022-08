In den offiziellen deutschen Single-Charts gibt es in dieser Woche einen Wechsel an der Spitze zu vermelden. Nina Chuba steht mit „Wildberry Lillet“ auf Platz 1 und löst damit DJ Robin & Schürze („Layla“) ab, die neun Wochen in Serie die Top-Position belegten.

Einen neuen Spitzenreiter gibt es auch in den Album-Charts vermelden. Der italienische Moderator und Musiker Giovanni Zarrella ist mit seinem Album „Per Sempre“ neu auf Platz eins der Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.