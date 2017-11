Wie unfair Google mit News-Publishern umgeht

Google stellt hohe Anforderungen, wenn es um die Aufnahme in die Nachrichtensuche Google News geht. Eine Regel dabei lautet, dass Marketing-Angebote dort nicht erwünscht sind. Wer sich nicht daran hält, wird nicht aufgenommen oder riskiert einen Rauswurf – mit Ausnahme der großen Nachrichtenportale, wie das Beispiel Lottozahlen zeigt. Vom unfairen Umgang Googles mit seinen News-Publishern.

Es ist wirklich nicht einfach, als Betreiber einer Webseite den Sprung in Googles Nachrichtensuche Google News zu schaffen. Neben den technischen Voraussetzungen sind es vor allem die allgemeinen und die Qualitätsrichtlinien, die nicht ohne Aufwand zu bewältigen sind: So müssen zum Beispiel regelmäßig neue und hochwertige Beiträge veröffentlicht werden, und es muss eine mehrköpfige Redaktion geben.

Hat man dann tatsächlich alle Bedingungen erfüllt und den Sprung in Google News geschafft, ist Vorsicht geboten: Google möchte nämlich keine Werbeinhalte in den Nachrichtenergebnissen sehen. Artikel mit Marketinghintergrund dürfen deshalb auf einer Webseite nicht im selben Bereich aufgeführt werden wie reine Nachrichten. Wer dagegen verstößt, läuft Gefahr, aus Google News ausgeschlossen zu werden – allerdings nur dann, wenn man nicht zu den großen Nachrichtenportalen gehört. Wie ungleich Google die News-Publisher behandelt, zeigt das Thema Lottozahlen.

Lottozahlen: Nachrichten oder nicht?

Folgende Geschichte belegt eindrucksvoll, mit welch unterschiedlichen Maßstäben Google seine Regeln auslegt: Der Betreiber eines kleinen Lotto-Portals hatte es nach mehreren Versuchen tatsächlich geschafft, seine Seite in Google News zu platzieren. Die Seite bietet Informationen rund um das aktuelle Lotto-Geschehen wie zum Beispiel aktuelle Gewinne, die Höhe verschiedener Jackpots und auch zahlreiche Hintergrundberichte. Eines Tages erhielt der Betreiber dieser Seite eine Nachricht von Google, die wie folgt lautete:

„Bitte beachten Sie, dass wir Lottoergebnisse in Google News nicht akzeptieren. Wenn wir auf Artikel aufmerksam gemacht werden, die diese Art von Material enthalten, werden wir diese entfernen. Wiederholte Verstöße können dazu führen, dass Ihre Site aus Google News entfernt wird.“

Merkwürdig – denn erstens war die Seite mit genau diesen Informationen in Google News aufgenommen worden, und zweitens sind es genau diese Meldungen, mit denen die großen Nachrichten-Portale immer prominent in den Suchergebnissen erscheinen. Sucht man in Google nach dem Begriff „Lottozahlen“, so wird auf der Suchergebnisseite meist an oberster Stelle eine „Schlagzeilen“-Box mit entsprechenden Nachrichten eingeblendet. Die ersten Plätze belegen so gut wie immer die großen Nachrichten-Websites.

Wechselt man direkt in die Google News-Ergebnisse, so zeigt sich dasselbe Bild. Kleinere Portale, die sich auf das Thema Lotto spezialisiert haben, sind dagegen nicht unter den Top-Ergebnissen zu finden.

Das alles wäre noch verständlich, wenn die Inhalte der Seiten, die auf den ersten Plätzen der Suchergebnisse landen, auch entsprechend hochwertig und ausführlich wären. Ein Blick auf einzelne dieser Seiten zeigt jedoch das Gegenteil: Neben den Lottozahlen selbst finden sich meist so gut wie keine weiteren Informationen – außer zahlreichen Werbebannern, Links auf weitere Nachrichten sowie in einzelnen Fällen einem Hinweis auf den eigenen Lotto-Service. Die Artikel verstoßen also gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die Google News-Richtlinien:

Sie sind zu kurz (meist weniger als 80 bis 100 Zeichen, wenn man die Werbeinhalte und sonstigen Verweise abzieht).

Sie haben einen klaren Marketing-Hintergrund, denn sie dienen vor allem dazu, Besucher auf den eigenen Lotto-Service zu locken.

Besucher-Akquise und Marketing per Google-News

Das Konzept der großen Portale funktioniert so: Für alle wichtigen Themen, mit denen sich viele Besucher gewinnen lassen, werden automatisch passende Seiten zusammengestellt. Das geschieht mit Hilfe spezieller Algorithmen, die bereits vorhandene und früher einmal veröffentlichte Artikel, Grafiken, Tabellen und weitere mediale Inhalte aus dem Content Management System extrahieren und zu Themenseiten zusammenfügen.

Durch die große Autorität und Popularität der Nachrichtenseiten genügt das bereits, um die Top-Ränge in den Suchergebnissen zu belegen – auch wenn die dargestellten Inhalte entweder recycelt oder nur sehr oberflächlich sind. Das funktioniert bei Themen wie Lotto, aber auch für andere Begriffe, die ein großes Suchvolumen haben, wie zum Beispiel Reisen, Versicherungen oder Autos.

Diese Themenseiten werden dann angereichert mit zahlreichen Anzeigen und internen Links, die wiederum auf hauseigene Artikel und Angebote verweisen. Damit dienen die Themenseiten als reiner Besucherverteiler, um Einnahmen aus Werbung und kostenpflichtigen Services zu erzielen.

Relevanz verliert gegen Popularität

Anhand der gezeigten Beispiele wird deutlich erkennbar, welche Rankingkriterien Google wirklich für seine Nachrichtensuche anwendet. Wenn es die großen Portale schaffen, immer wieder die vorderen Ränge der Suchergebnisseiten zu erobern, und das mit Seiten, die kaum Inhalte aufweisen, die mit Marketinglinks gefüllt oder automatisch aus recycelten Inhalten zusammengeschustert sind, ist eines klar: Die Qualität der Inhalte und die Relevanz spielen nur eine Nebenrolle.

Was wirklich zählt, ist Popularität. Und diese bemisst Google vor allem an der Zahl der Backlinks, die auf eine Seite verweisen. Hier verfügen die großen Nachrichtenportale über einen Vorsprung, der nicht eingeholt werden kann. So traurig es klingt: Als Betreiber einer kleinen Webseite kann man diesen Wettstreit nicht gewinnen. Allenfalls gibt es – wenn überhaupt – noch Möglichkeiten, für Nischenthemen und Suchbegriffe aus dem sogenannten Long Tail auf den vorderen Rängen zu landen.

Klein verliert gegen groß

Das Ärgerliche am gezeigten Verhalten ist die Ungerechtigkeit, die Google beim Ranking an den Tag legt. Als kleiner Webseitenbetreiber muss man sich ungleich mehr Mühe als die großen Portalbetreiber geben, um in Google News aufgenommen zu werden. Um mit einem Artikel ein gutes Ranking in Google News erzielen zu können, gilt das Gleiche: Selbst umfangreiche und gut recherchierte Artikel kleiner Webseiten verlieren in der Regel gegen Kurzmeldungen und automatisch erstellte Seiten der großen Portale.

Dieser Trend ist jedoch nicht nur in den Google News zu beobachten, sondern auch und vor allem in der „organischen“ Websuche: Die Suchergebnisseiten werden dominiert von großen Marken. Für häufig gesuchte Begriffe stehen die Chancen auf eine Platzierung unter den ersten Zehn bzw. in der „Schlagzeilen“-Box schlecht, wenn man nicht zu den bekannten Seiten im Netz gehört. Für den Betreiber des Lotto-Portals ist das Google-Verhalten unverständlich:

„Warum wir nicht mehr in der Schlagzeilen-Box mit unseren Meldungen seit über einem Monat gelistet werden, ist für uns nicht nachvollziehbar. Weder mit dem Keyword „Lotto“, „Eurojackpot“, „Eurolotto“, „Euromillions“, „Jackpot“ usw. werden wir mit unseren aktuellen Meldung in den Schlagzeilen gelistet – egal, ob wir als erstes oder am ausführlichsten berichten. Seit Jahren sind wir Google News-Lieferant. Die Seite entspricht den technischen und qualitativen Richtlinien von Google. Ist AMP-tauglich, https-sicher, mobile-friendly usw.. Auch wir Schreiben und informieren aktuell die User über das Neueste – oft bis spät in die Nacht. Warum werden Fachportale und kleine Webseiten in vielen Themenbereichen nicht mehr in den Schlagzeilen angezeigt, sondern nur noch große Webseiten und große Verlage – oft tagelang mit veralteten Nachrichten?“.

Was sagt Google dazu?

Das Beispiel der Lottozahlen zeigt, dass Googles Umgang mit kleinen News-Publishern nicht in Ordnung ist. Doch was hat das Unternehmen selbst dazu zu sagen? Sofern man überhaupt eine Antwort erhält, handelt es sich meist um kurze und belanglose Standardtexte wie diesen:

„Unser Computeralgorithmus prüft in der Regel, ob eine Meldung aktuell, original und erwähnenswert ist.“

Was bedeutet das konkret? Können die verwendeten Algorithmen nicht erkennen, wenn Texte zu kurz sind, wenn sie nur zum Zweck des Marketings erstellt wurden, oder wenn es sich um algorithmisch erzeugte Themensammelseiten handelt oder die Meldungen bereits überholt/veraltet sind? Angesichts des technischen Stands, den Google heute erreicht hat, ist das kaum vorstellbar. Außerdem beschäftigt Google auch menschliche Qualitätstester, denen die Verstöße der großen Nachrichtenportale auffallen müssten. Offensichtlich ist das gezeigte Vorgehen bekannt und gewollt.

Lohnt sich die Mühe überhaupt noch?

Bemisst man den Ertrag, den die Aufnahme in Google News erbringt, an der Zahl der zusätzlichen Besucher, so kann man sagen, dass sich der dazu nötige Aufwand nur noch selten lohnt. Um wahrgenommen werden, muss man es zumindest hin und wieder in die „Schlagzeilen“-Box auf der ersten Suchergebnisseite der Websuche schaffen, weil nur wenige Nutzer direkt in Google News suchen.

Im Fall des Suchbegriffs „Lottozahlen“ haben kleine Anbieter, wie gezeigt wurde, gegen die Großen keine Chance. Gegen die Bevorzugung der großen Marken und Portale in Google und insbesondere in Google News sind kleine Publisher machtlos. Man muss sich also die Frage stellen, ob man dennoch den nötigen Aufwand betreiben möchte, dort zu erscheinen, oder ob es nicht sinnvoller wäre, Zeit und Geld in andere Vertriebskanäle zu investieren.

Auf dem Gebiet der Nachrichten-Aggregatoren hat sich viel getan. Es gibt zahlreiche Anbieter, die Google News Konkurrenz machen: Dazu gehören vor allem Facebook mit dem Dienst „Instant Articles“ und Twitter mit „Moments“. Dazu kommen branchenspezifische Anbieter. Je nachdem, welche Branche man vertritt, kann es sich lohnen, die Präsenz auf einer dieser Plattformen anzustreben und Google News den Rücken zu kehren.