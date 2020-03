Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Mittwoch die Verbreitung des Conrona Virus als Pandemie (=weltweiter Ausbruch einer neuen Krankheit) eingestuft. Laut WHO sei die Ausbreitung des Corona-Erregers alarmierend.

Es gebe mittlerweile fast 120.000 bestätigte Corona Infektionen in mehr als 110 Ländern, weltweit seien bereits fast 4.000 Menschen gestorben teilte die WHO mit. Alle Länder hätten es derzeit noch in der Hand, die Richtung dieser Pandemie zu verändern.