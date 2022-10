Zum Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen im Freitagsspiel gegen Hertha BSC Berlin knapp mit 1 zu 0 gewonnen.

Im Spitzenspiel am Samstag spielt am Samstagabend Eintracht Frankfurt den BVB. Der FC Bayern empfängt bereits am Nachmittag Mainz 05.