Werder siegt knapp beim BVB

In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen Werder Bremen knapp verloren. Am Ende der Partie hieß es zwischen dem BVB und Werder 2 zu 3.

Am dritten Spieltag hat Bayer Leverkusen die dritte Niederlage kassiert. Die Werkself unterlag Hoffenheim klar mit 0 zu 3. Auswärtssiege gab es auch für Mainz in Augsburg (2 zu 1) und Freiburg in Stuttgart (1 zu 0). Die Partie Wolfsburg gegen Schalke endete torlos.

Im Abendspiel empfängt Union Berlin den RB Leipzig. Der FC Bayern ist morgen in Bochum und Köln in Frankfurt zu Gast. Bereits am Freitag siegte Gladbach gegen Hertha mit 1 zu 0.