Werbung filtern bleibt erlaubt

Werbeblocker im Internet sind zulässig. Das hat heute der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Der Axel Springer Verlag hatte gegen einen Anbieter geklagt mit dessen Werbeblocker „Adblocker“ bei Online-Zeitungen Werbung herausgefiltert werden kann.

Wer im Internet unterwegs ist stößt unvermeidbar auch auf Werbung. Wer das nicht will, kann sich eines Werbeblockerprogramms bedienen. Dabei handelt es sich um eine Software mit der sich Werbeeinblendungen unterdrücken lassen. Einfach ausgedrückt: Adblocker blockieren die meisten Werbeanzeigen. Nun hat der Medienkonzern Axel Springer geklagt, dass solche Adblocker ihn darin hinderten sein journalistisches Angebot mit Werbung zu finanzieren.

Ein weiterer Vorwurf: Bestimmte Werbung schaltet das beklagte Unternehmen trotzdem frei. Um mit seinen Werbeanzeigen auf die sogenannte „Whitelist“ zu kommen, müssen Unternehmer aber bezahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Werbung die von der Beklagten gestellten Anforderungen an eine „akzeptable Werbung“ erfüllt und die Unternehmen die Beklagte am Umsatz beteiligen. Bei kleineren und mittleren Unternehmen verlangt die Beklagte für die Ausnahme von der automatischen Blockade nach eigenen Angaben keine Umsatzbeteiligung.

Im Urteil (I ZR 154/16) mussten die Richter die Interessen von Werbeblocker-Unternehmen, Internet-Nutzern und Verlagen gegeneinander abwägen. Die Karlsruher Richter ließen die Argumentation des Medienkonzerns nicht gelten und sehen auch kein wettbewerbswidriges Verhalten. Die Richter begründen ihr Urteil unter anderem damit, dass der Nutzer den Filter aktiv installieren müsste und so keine direkte Geschäftsbehinderung seitens des Anbieters vorliegt. In einer Presseerklärung des BGH heißt es:

„Das Angebot des Werbeblockers stellt keine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG dar. Eine Verdrängungsabsicht liegt nicht vor. Die Beklagte verfolgt in erster Linie die Beförderung ihres eigenen Wettbewerbs. Sie erzielt Einnahmen, indem sie gegen Entgelt die Möglichkeit der Freischaltung von Werbung durch die Aufnahme in die Whitelist eröffnet. Das Geschäftsmodell der Beklagten setzt demnach die Funktionsfähigkeit der Internetseiten der Klägerin voraus.

Die Beklagte wirkt mit dem Angebot des Programms nicht unmittelbar auf die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen ein. Der Einsatz des Programms liegt in der autonomen Entscheidung der Internetnutzer. Die mittelbare Beeinträchtigung des Angebots der Klägerin ist nicht unlauter. Das Programm unterläuft keine gegen Werbeblocker gerichteten Schutzvorkehrungen des Internetangebots der Klägerin. Auch die Abwägung der Interessen der Betroffenen führt nicht zu dem Ergebnis, dass eine unlautere Behinderung der Klägerin vorliegt.

Der Klägerin ist auch mit Blick auf das Grundrecht der Pressefreiheit zumutbar, den vom Einsatz des Programms ausgehenden Beeinträchtigung zu begegnen, indem sie die ihr möglichen Abwehrmaßnahmen ergreift. Dazu gehört etwa das Aussperren von Nutzern, die nicht bereit sind, auf den Einsatz des Werbeblockers zu verzichten.

Es liegt auch keine allgemeine Marktbehinderung vor, weil keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das Geschäftsmodell der Bereitstellung kostenloser Inhalte im Internet zerstört wird.

Das Angebot des Werbeblockers stellt auch – anders als das Berufungsgericht angenommen hat – keine aggressive geschäftliche Handlung gemäß § 4a UWG gegenüber Unternehmen dar, die an der Schaltung von Werbung auf den Internetseiten der Klägerin interessiert sind. Es fehlt an einer unzulässigen Beeinflussung dieser Marktteilnehmer, weil die Beklagte eine ihr durch das technische Mittel des Werbeblockers etwaig zukommende Machtposition jedenfalls nicht in einer Weise ausnutzt, die die Fähigkeit der Marktteilnehmer zu einer informierten Entscheidung wesentlich einschränkt.“