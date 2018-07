Wer wird WM-Dritter 2018? Heute Belgien – England

Noch zwei Spiele, dann ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gelaufen. Am heutigen Samstag, den 14.07.2018, findet in St. Petersburg heute das „kleine Finale“ um Platz 3 statt. Belgien und England treffen um 16 Uhr aufeinander.

Beide Teams wollen natürlich unbedingt gewinnen und mit Bronze nach Hause fahren. Beide Team standen sich bereits schon vor zwei Wochen in der Gruppenphase der WM gegenüber. Vor gut 14 Tagen siegten die Roten Teufel gegen die Three Lions mit 1:0. Das Spiel wird live im Free-TV bei der ARD übertragen.

Morgen (Sonntag, 15. Juli 2018) steigt dann in Moskau das große Finale. Frankreich und Kroatien bestreiten das Endspiel der Fußball-WM 2018.