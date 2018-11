Wer knackt den 90 Millionen-Eurojackpot?

Richtige Eurojackpot-Zahlen am Freitag, 16.11.2018, wieder bis zu 90 Millionen Euro wert – Rund 22 Millionen Euro im zweiten Rang zu gewinnen: Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ist am vergangenen Freitag erneut nicht geknackt worden. Der Hauptgewinn wurde damit zehn Wochen in Folge nicht ausgegeben und: Der Mega-Jackpot von unglaublichen 90 Millionen Euro kann bei der heutigen Ausspielung nun zum vierten Mal hintereinander gewonnen werden. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen.

Durch den erneuten Überlauf des Jackpots hat sich in der Gewinnklasse 2 ebenfalls ein satter Gewinntopf gebildet. Dort können sechs richtige Gewinn-Zahlen (5 plus 1) bis zu 22 Millionen Euro bringen. Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:6 Millionen kann dieser Gewinnrang geknackt werden.

Die zweite Gewinnklasse sorgte am letzten Freitag für drei neue Millionäre in Deutschland. Lotto-Spieler aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen machten so richtig Kasse und sicherten sich nach Angaben von Westlotto jeweils über 7,5 Millionen Euro. Seit dem Start der Eurojackpot-Lotterie 2012 gab es damit bereit mehr als einhundert deutsche Millionäre.