Weniger Todesfälle durch Ertrinken

2019 sind in Deutschland weniger Menschen ertrunken. Im vergangenen Jahr gab es 417 Todesfälle durch Ertrinken, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in München mitteilte.

Die Anzahl der Opfer ist damit um 17,3 Prozent gegenüber dem Jahr davor zurückgegangen. In Binnengewässern verloren mindestens 362 Männer und Frauen, das sind rund 87 Prozent der Opfer, ihr Leben.

Wie in den Vorjahren ertranken die meisten Menschen in Bayern, dort kamen 95 Personen ums Leben – sieben mehr als im Jahr zuvor. Auf Rang zwei rangiert Nordrhein-Westfalen mit 65 Todesfällen.

Dritter ist Niedersachsen, das flächenmäßig zweitgrößte Bundesland, mit 51 Todesfällen. Es folgen Baden-Württemberg (37), Brandenburg (34) und Mecklenburg-Vorpommern (27).