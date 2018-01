Weniger Kalorien, mehr Genuss – mit 3-Kalorien-Nudeln

Die Feiertage sind vorbei, nach den ganzen familiären „Ess“-kapaden sitzt die Hose wieder deutlich enger. Das Team von TrendRaider aus Berlin hat sich deshalb mit der Get Ready Box im Januar zur Aufgabe gemacht, einen gesunden Start in das Jahr 2018 zu ebenen.

Die guten Neujahrsvorsätze

Vor allem die Zeit von Weihnachten über Silvester gilt für Viele als jene Zeit, bei der man kalorien-technisch mal nicht so genau hinschaut und all die Leckereien ohne schlechtes Gewissen genießt. Nach einem harten Jahr hat man sich eine kurze Auszeit von der gesunden Ernährung verdient. Doch sollte nach den Feiertagen auch wieder der Punkt kommen, an dem man seinem Körper wieder wirklich Gutes tut und einen gesunden und motivierten Start ins neue Jahr findet. Mit der neuen TrendRaider „Get Ready Box“ zum Jahresstart ist der perfekte Grundstein dafür gelegt.

Weniger Kalorien, mehr Genuss

Um nicht nach ein paar Tagen der guten Vorsätze die Motivation wieder abklingt und man in alte Muster verfällt, bietet die neue TrendBox diverse Möglichkeiten, am Ball zu bleiben. Die 3-Kalorien Nudeln von Schultz und König bieten die perfekte Alternative zu herkömmlichen kalorienreichen Weizennudeln. Die Fitness-Nudeln sind vegan und werden aus Algen hergestellt, dazu sind sie voll von Mineralien wie Calcium, Magnesium, Kalium und Eisen.

Die „Get Ready Box“ von TrendRaider enthält zudem auch Wellnessprodukte, einen vitalisierenden Badezusatz von MOA und eine Körperpeeling-Seife von Spa Vivent. Ebenfalls ein Highlight ist der eigens von TrendRaider entworfene Fitnessguide 2018, in dem Übungen und Rezepte einfach und anschaulich erklärt werden, um auch so das Ziel eines gesunden Jahres nicht aus den Augen zu verlieren