Weniger Asylsuchende 2017

Zahl der Asylanträge in EU-Staaten stark rückläufig: In der Europäischen Union (EU) ist die Zahl der Asylbewerber in diesem Jahr stark gesunken. Von Januar bis September stellten rund 480.000 Menschen einen Antrag – davon bat ein knappes Drittel der Flüchtlinge in Deutschland um Asyl, wie die WAZ unter Berufung auf neue Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat berichtet.

Im Gesamtjahr 2016 waren es noch 1,2 Millionen erstmalige Asylbewerber. Deutschland war im vergangenen Jahr in der EU das wichtigste Land für Schutzsuchende. Mit rund 720.000 registrierten erstmaligen Asylbewerbern im Jahr 2016 verzeichnete Deutschland 60 Prozent aller erstmaligen Asylbewerber in den EU-Mitgliedstaaten. Darauf folgten Italien, Frankreich, Griechenland und Österreich.