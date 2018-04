Weniger Arbeitslose in Europa

Die Zahl der Arbeitslosen in Europa ist im Februar 2018 weiter zurückgegangen. Wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte, lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Februar 2018 bei 8,5 %. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 8,6 % im Januar 2018 sowie gegenüber 9,5 % im Februar 2017. Das ist die niedrigste Quote, die seit Dezember 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.

In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im Februar 2018 bei 7,1%. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 7,2 % im Januar 2018 sowie gegenüber 8,0 % im Februar 2017. Das ist die niedrigste Quote, die seit September 2008 in der EU28 verzeichnet wurde.

Gemäß Schätzung von Eurostat waren im Februar 2018 in der EU28 insgesamt bei rund 17,6 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, davon rund 13,9 Millionen im Euroraum. Gegenüber Januar 2018 verringerte sich die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU28 um 201.000 und im Euroraum um 141.000. Gegenüber Februar 2017 sank die Zahl der Arbeitslosen in der EU28 um 1,968 Millionen und im Euroraum um 1,436 Millionen.

Von den Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik (2,4 %), Deutschland und Malta (je 3,5 %) sowie Ungarn (3,7 % im Januar 2018) im Februar 2018 die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (20,8 % im Dezember 2017) und Spanien (16,1 %).