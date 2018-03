Weniger Arbeitslose: Arbeitslosenzahl unter 2,5 Millionen

Zahl der Arbeitslosen im März gesunken: Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im März leicht gesunken und zwar unter die Marke von 2,5 Millionen. Im März waren etwa 2.458.000 Menschen ohne Job, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Gründonnerstag. Das sind 88.000 weniger als im Februar. Die Quote liegt bei 5,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um 204.000.

Der Rückgang war stärker als jahreszeitlich üblich. „Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzte sich auch im März fort: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter gesunken, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs, und die Nachfrage nach Arbeitskräften befindet sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau.“, sagte BA-Chef Detlef Scheele.