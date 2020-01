Weltuntergangsuhr vorgestellt

Die Weltuntergangsuhr ist auf kurz vor Mitternacht vorgestellt worden. Die Zeiger der symbolischen Weltuntergangsuhr stehen nun auf 100 Sekunden vor Zwölf. Bislang standen die Zeiger der „Doomsday-Uhr“ auf zwei Minuten vor Mitternacht.

Wie das US-Wissenschaftsmagazin „Bulletin of Atomic Scientists“ berichtet, wird damit die Zeit auf der Weltuntergangsuhr – wie nah die Menschheit vor einer Katastrophe bzw. der Selbstzerstörung steht – erstmals seit 1947 nicht mehr in Minuten sondern in Sekunden ausgedrückt.

„Es sind 100 Sekunden vor Mitternacht. Damit verdeutlichen wir, wie nahe die Welt der Katastrophe in Sekunden ist – nicht Stunden oder gar Minuten … Wir stehen jetzt vor einem echten Notfall – einem absolut inakzeptablen Zustand der Welt“, sagte „Bulletin“-Geschäftsführerin Rachel Bronson in Washington.