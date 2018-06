Weltmeister startet heute zur Fußball-WM nach Russland

Mission Titelverteidigung für Deutsche Fußballnationalmannschaft startet heute. Am Dienstag, 12. Juni 2018, wird der Weltmeister um 13 Uhr mit dem Flug LH 2018 von Frankfurt am Main nach Moskau zur Weltmeisterschaft abreisen.

Eröffnet wird die WM an diesem Donnerstag. Erster Auftritt der DFB-Elf ist am Sonntag gegen Mexiko (Anpfiff um 17 Uhr). Weitere Gegner des DFB-Teams in Gruppe F sind Schweden und Südkorea.

Die Vorrunde wird in acht Gruppen mit je vier Teams gespielt. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Deutschland wurde bereits viermal Weltmeister: 1954, 1974, 1990 und zuletzt 2014.