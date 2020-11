Weltfußballer-Kandidaten stehen fest

Die Kandidaten für die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres stehen fest. Vom Weltverband FIFA wurden folgende Top-Fußballer nominiert:

Thiago Alcântara (Spanien/FC Bayern München/Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Frankreich/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona)

Neymar (Brasilien/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Spanien/Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Ägypten/Liverpool FC)

Virgil van Dijk (Niederlande/Liverpool FC)

Bei der Auszeichnung zum FIFA-Welttrainer des Jahres sind gleich zwei deutsche Trainer im Rennen. Das sind die Nominierten:

Marcelo Bielsa (Argentinien/Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Deutschland/FC Bayern München)

Jürgen Klopp (Deutschland/Liverpool FC)

Julen Lopetegui (Spanien/FC Sevilla)

Zinédine Zidane (Frankreich/Real Madrid)

Experten haben die Kandidaten für die einzelnen Kategorien ausgewählt. Die drei Finalisten in jeder Kategorie werden am 11. Dezember bekannt gegeben. The Best FIFA Football Awards 2020 werden am 17. Dezember verliehen.