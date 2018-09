Weltfußballer 2018: Chance für Ronaldo, Modric und Salah

Cristiano Ronaldo kann zum sechsten Mal in seiner Karriere Weltfußballer werden. Der Portugiese und Vorjahressieger zählt ebenso wie der Kroate Luka Modric und der Ägypter Mohamed Salah zu den Nominierten zum „The Best – FIFA-Weltfußballer“ 2018.

Bei den Frauen kann die Spielführerin des DFB-Frauenteams, Dzsenifer Marozsan, Weltfußballerin werden. Sie steht ebenso auf der Nominierten-Liste wie die Norwegerin Ada Hegerberg und die Brasilianerin Marta.

Bei der Wahl zum FIFA-Welttrainer können sich Zlatko Dalić (Kroatien), Weltmeister-Coach Didier Deschamps (Frankreich) und Zinédine Zidane (Frankreich/Real Madrid) Hoffnungen auf die Auszeichnung machen. Die Auszeichnungen werden am 24. September in der beeindruckenden Royal Festival Hall in London vergeben.

Alle Nominierten im Überblick

The Best – FIFA-Weltfussballer

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

Luka Modrić (Kroatien/Real Madrid)

Mohamed Salah (Ägypten/FC Liverpool)

The Best – FIFA-Weltfussballerin

Ada Hegerberg (Norwegen/Olympique Lyon)

Dzsenifer Marozsán (Deutschland/Olympique Lyon)

Marta (Brasilien/Orlando Pride)

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer

Zlatko Dalić (Kroatien/kroatisches Nationalteam)

Didier Deschamps (Frankreich/französisches Nationalteam)

Zinédine Zidane (Frankreich/Real Madrid)

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen

Reynald Pedros (Frankreich/Olympique Lyon)

Asako Takakura (Japan/japanisches Nationalteam)

Sarina Wiegman (Niederlande/niederländisches Nationalteam)

The Best – FIFA-Welttorhüter

Thibaut Courtois (Belgien/Chelsea)

Hugo Lloris (Frankreich/Tottenham Hotspur)

Kasper Schmeichel (Dänemark/Leicester City)

FIFA-Puskás-Preis

Gareth Bale (Real Madrid) – gegen den FC Liverpool

Denis Tscheryschew (Russland) – gegen Kroatien

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Athen) – gegen Olympiakos Piräus

Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro) – gegen América MG

Riley McGree (Newcastle United Jets) – gegen Melbourne City

Lionel Messi (Argentinien) – gegen Nigeria

Benjamin Pavard (Frankreich) – gegen Argentinien

Ricardo Quaresma (Portugal) – gegen die IR Iran

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – gegen Juventus

Mohamed Salah (FC Liverpool) – gegen den FC Everton

FIFA-Fanpreis