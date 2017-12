Weltbevölkerung legt weiter zu

Die Weltbevölkerung steigt und steigt: Mit dem Start ins Jahr 2018 sollen auf der Erde 7.591.541.000 Menschen leben, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) in Hannover mitteilte. Das sind rund 83 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor und damit in etwa so viele Menschen, wie derzeit in Deutschland leben.

In jeder Sekunde wächst die Weltbevölkerung demnach im Schnitt um 2,6 Erdenbürger (Geburten minus Todesfälle). Besonders stark steigt die Bevölkerungszahl in Afrika. Dort wird sich die Bevölkerung den Vereinten Nationen zufolge von heute 1,26 Milliarden Menschen auf voraussichtlich 2,53 Milliarden Menschen im Jahr 2050 verdoppeln.

Jede vierte Frau in Entwicklungsländern kann der Stiftung zufolge heute noch immer nicht verhüten, obwohl sie das möchte. „Würde dieser Bedarf gedeckt, würde sich das derzeitige jährliche Bevölkerungswachstum um ein Viertel verringern“, sagt DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr.