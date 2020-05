Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Für die Menschen in Deutschland gibt es in der Corona-Krise weitgehende Lockerungen aufgrund weiter sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt.

Deutschland hat die „allererste Phase“ der Pandemie hinter sich, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Man stehe an einem Punkt wo man sagen kann, „dass wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben. Unser Gesundheitssystem vor Überforderungen schützen konnten und dieses konnten wir erreichen und das ist der Hauptpunkt, die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll ihr Leben in Zeiten des Virus gelebt und auf die Beschränkungen eingelassen haben. Und damit das Leben anderer Menschen gerettet haben“, sagte die Kanzlerin.

Bundesländer verantworten Lockerungen

Beim Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs wurde vereinbart, dass die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni verlängert werden. Künftig dürfen sich aber auch Angehörige von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter und Maskenschutzpflicht bleiben bestehen.

Zudem können die Länder nun in eigener Verantwortung je nach Infektionslage vorgehen. Bei Zunahme von Neu-Infektionen soll es allerdings einen Notfall-Mechanismus, eine „Notbremse“ geben – eine Obergrenze, um auf mögliche negative Folgen reagieren zu können.

Sollten die Infektionszahlen in Landkreisen oder kreisfreien Städten über 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche steigen, werden in der betroffenen Region Beschränkungen wieder eingeführt.

Geisterspiele ab Mitte Mai

Weitere Lockerungen gibt es bei Kitas, Geschäften, der Gastronomie und im Sport. In der Fußball-Bundesliga darf es in der zweiten Mai-Hälfte sogenannte „Geisterspiele“ geben. Auch Breiten- und Vereinssport soll wieder unter Auflagen möglich sein. Aber all das mit Vorsichtsmaßnahmen, wobei die Länder die Verantwortung für die Lockerungen übernehmen.

Weiter Lockerungen: Die Öffnungsbeschränkung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in Geschäften wird aufgehoben. Alle Läden dürfen mit Hygienekonzepten wieder öffnen. In Pflege- und Seniorenheimen sowie anderen Einrichtungen ist künftig der regelmäßige Besuch von einer festen Kontaktperson möglich. Kitas und Schulen sollen Schritt für Schritt bis zum Sommer öffnen.