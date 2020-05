Weitere Corona-Hilfen für Eltern und Gastronomie

Entscheidung im Bundestag am Donnerstag – weitere Corona-Hilfen für Gastronomie und Eltern gebilligt. Allem muss der Bundesrat noch zustimmen.

Der Bundestag hat heute weitere Unterstützungen in der Coronakrise beschlossen. Unter anderem stimmten die Abgeordneten für eine Steuersenkung in der Gastronomie. Auf Speisen wird von Juli an ein Jahr lang die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.

Außerdem sollen berufstätige Eltern die ihre Kinder wegen des eingeschränkten Schul- und Kitabetriebs nicht arbeiten können und diese nun selbst betreuen müssen, länger Geld vom Staat erhalten. Die Lohnersatzzahlung wird von sechs auf zehn Wochen ausgeweitet, für Alleinerziehende doppelt so lang.