Weiter gute Einschaltquoten für „Babylon Berlin“

Die millionenschwere Serienproduktion „Babylon Berlin“ verzeichnet weiter eine gute Einschaltquote. Nach dem Start auf dem Tatort-Sendeplatz am vergangenen Sonntag erreichte auch die Fortsetzung am Donnerstagabend 5,27 Millionen Zuschauer, teilte die ARD am Freitag mit. Damit war „Babylon Berlin“ die meistgesehene Sendung des Tages.

Mit einem Marktanteil von 18,2 Prozent lag die Sendung klar über dem Durchschnitt des Sendeplatzes in diesem Jahr, hieß es. Auch in den Mediatheken läuft die Serie gut. Seit Sonntag stehen die ersten acht Folgen online und wurden allein an den ersten drei Tagen 1,75 Millionen mal abgerufen. Das sei mehr als ein Tatort in einer Woche erreicht, teilte der Sender mit.