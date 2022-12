Steinmeier ruft zu Zuversicht auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft die Menschen in Deutschland in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache in Kriegs- und Krisenzeiten zum Zusammenhalt, Gemeinsinn und Zuversicht auf.

Ja, dies sind raue Zeiten. Wir stehen im Gegenwind. Und dennoch: Gerade Weihnachten ist der richtige Moment, auf das zu schauen, was uns Zuversicht gibt. Und das gibt es … Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Und deshalb ist es mein Weihnachtswunsch, dass wir diese Zuversicht mitnehmen ins neue Jahr.“ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Weihnachtsansprache von Steinmeier wird am Sonntagabend (20.10 Uhr), 1. Weihnachtsfeiertag, im Anschluss an die ARD-Tagesschau gesendet.