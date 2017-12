Weihnachten im All: Raumfahrer zur ISS gestartet

Weihnachten im All: Seit Sonntagmorgen befinden sich ein Russe, ein US-Amerikaner und ein Japaner auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Sie sind in der Früh vom vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan mit einer Sojus-Rakete gestartet. Am Dienstag soll an die Raumstation angedockt werden.

Der Kosmonaut Anton Schkaplerow sowie die beiden Astronauten Scott Tingle und Norishige Kanai werden gut ein halbes Jahr auf dem Außenposten der Menschheit bleiben. Unter anderem sollen Experimente in der Schwerelosigkeit durchgeführt werden. Ein Weihnachtsbaum steht bereits auf der ISS – Geschenke werden mit einem separaten Frachter geliefert.