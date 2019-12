Weihnachten 23 Millionen im Jackpot

Spannende Lottozahlen Ziehung an Weihnachten – am Mittwoch 25.12.2019 werden 23 Millionen im Lotto Jackpot erwartet. Ob sich Fortuna an Weihnachten spendierfreudig zeigt?

Die Weihnachtstage beginnen, Weihnachtsbäume schmücken die Zimmer, alles sieht festlich aus. Vielleicht wird mit einem fetten Jackpot-Gewinn der ein oder andere Wunsch zum Fest noch wahr.

Neun Mal in Folge ist der Jackpot im Spiel 6aus49 nicht geknackt worden. Jetzt können Deutschlands Lottofreunde an Weihnachten auf sagenhafte 23 Millionen Euro hoffen.

Die Ziehung der Lottozahlen im Lotto 6aus49 ist trotz 1. Weihnachtsfeiertag am Mittwoch wie gewohnt um 18.25 Uhr. Die Gewinnquoten gibt es dann nach den Weihnachtsfeiertagen, am Freitag-Morgen (27. Dezember).