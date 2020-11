Wegen Corona Teil-Lockdown

Deutschland von heute an im Teil-Lockdown – neue Corona-Beschränkungen sind am 2. November 2020 in Kraft getreten.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie zieht Deutschland die Notbremse. Ab dem heutigen Montag gilt ein teilweiser Lockdown. Verschärfte Corona-Regeln gelten vorerst befristet bis Ende November.

Der Bund hofft, dass durch den zunächst einmonatigen Teil-Lockdown die Zahl der sprunghaft gestiegenen Corona-Fälle so weit zurückgeht, dass es noch in diesem Jahr „normale“ Weihnachten geben kann.

Schulen und Geschäfte bleiben offen

Die nun geltenden Beschränkungen auf die sich Bund und Länder verständigt haben (wir berichteten), sollen auch verhindern, dass die Intensivstationen in den Krankenhäusern überlastet werden.

Mit dem „Wellenbrecher“, wie der Lockdown auch genannt wird, wird das öffentliche Leben in Deutschland stark heruntergefahren.

Bis Ende des Monats sind vorerst keine Restaurant-, Theater- oder Kinobesuche möglich. Reisen und Besuche sind stark eingeschränkt. Offen bleiben Schulen, Kitas und Geschäfte.