Wasserqualität deutscher Badegewässer ausgezeichnet

Die Europäische Umweltagentur (EUA) hat heute ihren jährlichen Bericht zur Wasserqualität von Seen, Flüssen und Küstengewässern veröffentlicht. Europaweit ist die Qualität der Badegewässer hoch.

Von den mehr als über 22.000 überwachten Badestellen in Europa erfüllen laut EUA-Bericht fast 85 Prozent die höchsten und strengsten Qualitätsstandards („ausgezeichnet“) der Europäischen Union (EU).

Fast alle deutsche Badegewässer sind sauber

Fast 93 Prozent (2.120) der knapp 2.300 Badestellen in Deutschland wurden mit der Bestnote „ausgezeichnet“ bewertet. 4,5 Prozent (103) erhielt immerhin noch die Note „gut“. Nur acht Badestellen bzw. 0,3 Prozent erhielten ein „mangelhaft“.

Insgesamt bleibt die Badgewässerqualität gemäß den Qualitätsanforderungen der EG-Badegewässerrichtlinie in Deutschland wie bereits in den Vorjahren konstant auf einem hohen Niveau, teilte das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau mit.