Was nun, Google?

Das Urheberreicht im Internet soll reformiert werden. Heute brachten die Abgeordenten des EU-Parlaments einen Gesetzentwurf auf den Weg. Ein zentraler Punkt im Gesetzesentwurf ist auch das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Danach sollten Plattformen wie Google News künftig nicht mehr ohne Weiteres Überschriften oder Ausschnitte von Pressetexten anzeigen dürfen. Sie bräuchten eine Erlaubnis der Verlage und müssten gegebenenfalls künftig Geld zahlen wenn sie ihre Texte zeigen.

„Ich bin sehr froh, dass es trotz der sehr starken Lobbykampagne der Internet-Giganten nun eine Mehrheit im gesamten Haus gibt, die sich für den Schutz des Grundsatzes des gerechten Entgelts für kreativ Tätige in Europa einsetzt“, sagte Berichterstatter Axel Voss (EVP, DE) nach der Abstimmung.

Google sieht sich als Helfer der „großen“ Zeitungen

Der Milliarden-Konzern Google hat sich bereits vor gut zwei Monaten bescheiden gegeben und betont, dass er ein Helfer der Zeitungen sei. „Wir sind ein wichtiger Partner für die Verlage auf verschiedenen Ebenen. Wir helfen bei der Vermarktung von Werbeflächen auf den Webseiten der Verlage – schütten da sehr viel Geld aus. Wir liefern Traffic. Pro Monat werden 10 Milliarden Klicks von Google auf Webseiten der Verlage weitergebracht. Jeder Klick ist ja eine Möglichkeit für den Verlag mit seinen Nutzern mit seinen Lesern in Kontakt zu treten und selber Werbung zu schalten“, sagte Googles Deutschland-Sprecher Ralf Bremer in einem Interview mit dem ZDF heute journal am 4. Juli 2018.

Sollte das Leistungsschutzrecht – auch wenn das schon in Deutschland nicht geklappt hat – so kommen wie vom EU-Parlament geplant, darf man gespannt sein wie Google darauf reagiert. Die Marktdominanz, die Entscheidungsgewalt die Plattformen wie Google News heute haben ist ein Faktor der Wettbewerbs verzerrend wirkt. Bei Suchanfragen führt Google tatsächlich viele Leser auf die Zeitungswebseiten – allerdings meist nur von großen Zeitungen.

Kleine News-Webpublisher und Newsportale die Nischen bedienen bleiben indes mehr und mehr auf der Strecke. Bei Google News oder in den Schlagzeilen der organischen Suche sind kleine Webpublisher so gut wie nicht mehr vertreten. Webseiten mit denen Google News ursprünglich groß geworden ist und die maßgeblich an der Erfolgsgeschichte von Googles Newsportal durch ihre Artikel mitgewirkt haben. Zum Dank hat Google diese Webseiten seit Anfang des Jahres so gut wie aus den News verbannt. Seit Google nur noch auf große Verlage setzt, ist die Nachrichten-Vielfalt verloren gegangen.

Wenn Verlage künftig Geld für ihre Texte verlangen können, wie wird der Internet-Gigant reagieren? Wird er dafür zahlen? Wird er sich auf kleine News-Publisher zurückbesinnen und diese wieder verstärkt in den News-Ergebnissen listen? Oder wird Google wenn keine Einigung mit den Verlagen zustande kommt, sein News-Angebot – wie in Spanien 2014 – einfach einstellen?