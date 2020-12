Was Google-Nutzer 2020 interessierte

Was Google-Nutzer in Deutschland 2020 am meisten interessierte: Das war im Corona-Jahr besonders angesagt:

Allgemeine Suchbegriffe : „Coronavirus“ vor „US-Wahl“, „Wetter morgen“, „Wirecard“ und „Biontech Aktie“.

: „Coronavirus“ vor „US-Wahl“, „Wetter morgen“, „Wirecard“ und „Biontech Aktie“. Persönlichkeiten: Joe Biden vor Boris Johnson, Kim-Jong-un, Laura Müller und Michael Wendler.

Zu den meist gestellten W-Fragen (Wo, Warum, Wann) bei Google Deutschland in diesem Jahr zählten:

Wo-Fragen

Wo ist der Orkan jetzt? Wo fällt morgen die Schule aus? Wo bekomme ich einen Mundschutz her? Wo liegt Hanau? Wo wohnt Donald Duck?

Warum-Fragen

Warum wurden Kelloggs Cornflakes erfunden? Warum sterben in Italien so viele an Corona? Warum wurde George Floyd festgenommen? Warum ist Xavier Naidoo bei DSDS? Warum kaufen alle Klopapier?

Wann-Fragen