Warnung vor schweren Gewittern im Süden Deutschlands

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern in Teilen Süddeutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, teilte der DWD am Sonntagnachmittag mit.

Es könne Überflutungen von Kellern und Straßen, durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich Blitzschäden geben. Aktuell komme es vor allem im Süden Deutschlands örtlich zu schweren Gewittern, die lokal eng begrenzt mit heftigem Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen zwischen ein und drei Zentimeter sowie Sturmböen bis 85 Stundenkilometer auftreten können, so der DWD.

Im weiteren Nachmittagsverlauf sei vereinzelt mit weiteren Unwettern zu rechnen. Am Abend lässt die Unwettergefahr voraussichtlich nach. Im Laufe der Nacht zum Montag könnten aber in Baden-Württemberg „gealterte“ Gewitter von Frankreich her aufziehen und schauerartige Regenfälle bringen, so der Wetterdienst. Die aktuelle Warnung gilt zunächst bis 21 Uhr. Eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, teilte der DWD mit.